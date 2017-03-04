Роберт Евдокимов: Главное, что «Оренбург» добился результата
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями
после матча против тульского «Арсенала» в
18-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Мы добились результата, это главное. Следующий матч с «Рубином» тоже важен», - сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».
У победителей дважды отличился болгарский полузащитник Благой Георгиев - на 3-й и 21-й (с пенальти) минутах. Еще один мяч на счету Романа Воробьева (50-я). Уральский клуб набрал 15 очков и на данный момент занимает 13-место, команда из Тулы с 12 баллами осталась на 15-й строчке.
В следующем туре «Оренбург» 11 марта сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» днем ранее примет «Урал».
Матч
Оренбург - Арсенал - 3:0 (2:0)
Голы
Георгиев 3 (1:0). Георгиев 21 (2:0 - пен.). Воробьёв 50 (3:0).
Состав
Оренбург: Кержаков, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Афонин, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв, Сиваков, Георгиев (Лобжанидзе, 85), Григорьев (Попович, 78), Дюриш
Арсенал: Габулов, Сунзу, Иванов (Власов, 76), Беляев, Комбаров, Вергара (Думбия, 46), Бурмистров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Шевченко (Расич, 84)
Предупреждения:
Григорьев, 13; Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36; Бурмистров, 70
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция