Роберт Евдокимов: Главное, что «Оренбург» добился результата

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после матча против тульского «Арсенала» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Мы добились результата, это главное. Следующий матч с «Рубином» тоже важен», - сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

У победителей дважды отличился болгарский полузащитник Благой Георгиев - на 3-й и 21-й (с пенальти) минутах. Еще один мяч на счету Романа Воробьева (50-я). Уральский клуб набрал 15 очков и на данный момент занимает 13-место, команда из Тулы с 12 баллами осталась на 15-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 11 марта сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» днем ранее примет «Урал».