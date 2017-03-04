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Бьорген выиграла масс-старт на чемпионате мира, Чекалева - 10-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

36-летняя норвежка Марит Бьорген выиграла 30-километровую гонку с общего старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Лахти.

На финише Бьорген сумела обойти подруг по команде Хайди Венг и Астрид Якобсен. Лучшая из россиянок, Юлия Чекалева, заняла 10-е место.

Отметим, что для Марит Бьорген это уже четвертая золотая медаль в Лахти. Ранее она первенствовала в скиатлоне, гонке на 10 км классическим стилем и в эстафете.

Сегодня норвежка стала 18-кратной чемпионкой мира.

Лахти (Финлянлия)

Чемпионат мира

Женщины. 30 км. Свободный стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:08.36,8.
2. Хайди Венг (Норвегия) – +1,9.
3. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1,9…
10. Юлия Чекалева (Россия) – +1.20,9…
20. Елена Соболева (Россия) – +2.40,2…
23. Алиса Жамбалова (Россия) – +2.43,7…
31. Анна Медведева (Россия) – +4.26,4. 


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