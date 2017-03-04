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Спорт делает человека умнее

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Канадские ученые установили, что занятия фитнесом развивают умственные способности человека.

Ученые из Канады провели эксперимент, в котором участвовали люди в возрасте до 50 лет. Все участники страдали от ожирения и вели малоподвижный образ жизни.

Смысл исследования заключался в том, чтобы все эти начали тренироваться дважды в неделю. До их похода в спорт зал врачи замеряли скорость мозгового потока и показатели сердечно-сосудистой системы.

По окончанию эксперимента стало ясно, что люди не только смогли похудеть, а также увеличить свою выносливость, но также способствовали увеличению своих умственных показателей.

Тем самым, спорт делает человека не только красивым, но еще и умным.

Как худеть при помощи спорта – читайте в «Советском спорте»

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