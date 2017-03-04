Спорт делает человека умнее
Канадские ученые установили, что занятия фитнесом развивают умственные способности человека.
Ученые из Канады провели эксперимент, в котором участвовали люди в возрасте до 50 лет. Все участники страдали от ожирения и вели малоподвижный образ жизни.
Смысл исследования
заключался
в том, чтобы
все эти начали
тренироваться
дважды в неделю.
До их похода
в спорт зал
врачи замеряли
скорость мозгового
потока и показатели
сердечно-сосудис
По окончанию эксперимента стало ясно, что люди не только смогли похудеть, а также увеличить свою выносливость, но также способствовали увеличению своих умственных показателей.
Тем самым, спорт делает человека не только красивым, но еще и умным.
Как худеть при помощи спорта – читайте в «Советском спорте»