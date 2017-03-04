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Виктор Васин: Забей мы гол «Зениту» – была бы другая игра

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от первого тайма матча 18-го тура премьер-лиги против «Зенита». 

– Нет акцента сыграть на оборону, просто стараемся сыграть строго в защите. В атаке мы имели моменты. Забей мы гол – была бы другая игра.

У нас насыщенный центр поля: три центральных защитника, опорные полузащитники хорошо передвигаются. Поэтому «Зениту» через середину поля тяжело пройти, нет зон. Неудивительно, что у них там ничего не получается.

Думаю, во втором тайме градус игры будет на том же уровне, – сказал Васин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма в матче ЦСКА – «Зенит» счет 0:0.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

2-й тайм

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Ионов, Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жулиано, Данни, Жирков, Маурисио, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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