Василий Столыпин: Настрой у «Оренбурга» оказался выше, чем у «Арсенала»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Игра была сложная, в том плане, что за шесть очков, можно сказать. Мы ведь с «Арсеналом» рядом в таблице находились. Очень важен был настрой. Игра показала, что уровень и настрой нашей команды немного повыше оказались. Все новички, которые играли, показали свое мастерство - игру не испортили, а даже наоборот: Михал Дюриш, например, создал два голевых момента. В целом, команда играла так, как и должна была играть дома, на домашнем стадионе», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».