Василий Столыпин: Настрой у «Оренбурга» оказался выше, чем у «Арсенала»
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.
«Игра была сложная, в том плане, что за шесть очков, можно сказать. Мы ведь с «Арсеналом» рядом в таблице находились. Очень важен был настрой. Игра показала, что уровень и настрой нашей команды немного повыше оказались. Все новички, которые играли, показали свое мастерство - игру не испортили, а даже наоборот: Михал Дюриш, например, создал два голевых момента. В целом, команда играла так, как и должна была играть дома, на домашнем стадионе», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».
Матч
Оренбург - Арсенал - 3:0 (2:0)
Голы
Георгиев 3 (1:0). Георгиев 21 (2:0 - пен.). Воробьёв 50 (3:0).
Состав
Оренбург: Кержаков, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Афонин, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв, Сиваков, Георгиев (Лобжанидзе, 85), Григорьев (Попович, 78), Дюриш
Арсенал: Габулов, Сунзу, Иванов (Власов, 76), Беляев, Комбаров, Вергара (Думбия, 46), Бурмистров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Шевченко (Расич, 84)
Предупреждения:
Григорьев, 13; Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36; Бурмистров, 70
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция