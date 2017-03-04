Поварницын и Виролайнен выиграли спринт на Кубке IBU
На этапе Кубка IBU в Контиолахти
У женщин российские спортсменки заняли весь пьедестал почета.
Выиграла гонку Дарья Виролайнен. Второй стала Екатерина Шумилова, третьей –
Виктория Сливко.
У мужчин первое место занял Александр Поварницын. Вторым стал
еще один россиянин Александр Логинов. Третье место в активе украинца Руслана
Ткаленко.
Кубок IBU. Контиолахти
Спринт. 10 км
Мужчины
1. Александр Поварницын
2. Александр Логинов
3. Руслан Ткаленко
9. Алексей Волков
13. Матвей Елисеев
15. Дмитрий Малышко
17. Алексей Слепов
Спринт,
7,5 км
Женщины
1. Дарья Виролайнен
2. Екатерина Шумилова
3. Виктория Сливко
7. Анастасия Загоруйко
12. Анна Никулина
13.
Ульяна Кайшева