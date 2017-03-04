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Поварницын и Виролайнен выиграли спринт на Кубке IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка IBU в Контиолахти (Финляндия) состоялись спринтерские гонки. Российские биатлонисты победили как в женской, так и в мужской части соревнований.

У женщин российские спортсменки заняли весь пьедестал почета. Выиграла гонку Дарья Виролайнен. Второй стала Екатерина Шумилова, третьей – Виктория Сливко.

У мужчин первое место занял Александр Поварницын. Вторым стал еще один россиянин Александр Логинов. Третье место в активе украинца Руслана Ткаленко.

Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия)

Спринт. 10 км

 Мужчины

1. Александр Поварницын (Россия) 24.23,3 (0)

2. Александр Логинов (Россия) +2,4 (1)

3. Руслан Ткаленко (Украина) +6,5 (0)…

9. Алексей Волков (Россия) +47,2 (1)…

13. Матвей Елисеев (Россия) +57,1 (3)…

15. Дмитрий Малышко (Россия) +1.03,0 (1)…

17. Алексей Слепов (Россия) +1.05,8 (3)

Спринт, 7,5 км

Женщины

1. Дарья Виролайнен (Россия) 20.48,4 (1)

2. Екатерина Шумилова (Россия) +18,6 (0)

3. Виктория Сливко (Россия) +30,7 (0)…

7. Анастасия Загоруйко (Россия) +49,2 (1)…

12. Анна Никулина (Россия) +58,5 (1)…

13. Ульяна Кайшева (Россия) +1.00,2 (1)

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