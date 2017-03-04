«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Борнмутом», Ибрагимович не реализовал пенальти

«Манчестер Юнайтед» не смог реализовать численное преимущество во встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Матч на стадионе «Олд Траффорд» завершился вничью (1:1).

На 24-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии.

В концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут» остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую карточку.

Штурм в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с 11-метровой отметки.

«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.



