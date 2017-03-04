«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Борнмутом», Ибрагимович не реализовал пенальти
«Манчестер Юнайтед» не смог реализовать численное преимущество во встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Матч на стадионе «Олд Траффорд» завершился вничью (1:1).
На 24-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии.
В концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут» остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую карточку.
Штурм в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с 11-метровой отметки.
FT: #MUFC 1 Bournemouth 1.— Manchester United (@ManUtd) 4 марта 2017 г.
A frustrating afternoon at Old Trafford. #MUNBOU pic.twitter.com/8OfeWbh3sQ
«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.
Матч
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)
Голы
Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Кэррик (Феллайни, 70), Валенсия, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович
Борнмут: Боруц, Мингз (Каргилл, 79), Смит А., Кук С., Дэниелс, Артер, Пью (Гослинг, 46), Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Сурмэн, Афобе
Незабитые пенальти
Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), 72
Предупреждения:
Ибрагимович, 39; Кэррик, 58; Рэшфорд, 81 - Артер, 13; Сурмэн, 33; Гослинг, 71
Удаления:
нет - Сурмэн, 45
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция