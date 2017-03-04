Юрий Лодыгин: Мы контролируем игру с ЦСКА

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин оценил ход первого тайма матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

– ЦСКА создал два момента за счет того, что атакует. Не сказал бы, что у них были опасные моменты, но навесы и прострелы были волнительными. Мы контролируем игру. Посмотрим, что будет во втором тайме.

Армейцы плотно обороняются, быстро садятся к своим воротам, не дают легко начать атаку, прессингуют высоко. Здорово, что мы хорошо оборонялись и не пропустили. Будем стараться создавать моменты, чтобы выиграть, – сказал Лодыгин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма в матче ЦСКА – «Зенит» счет 0:0.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.