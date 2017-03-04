Юрий Лодыгин: Мы контролируем игру с ЦСКА
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин оценил ход первого тайма матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА.
– ЦСКА создал два момента за счет того, что атакует. Не сказал бы, что у них были опасные моменты, но
навесы и прострелы были волнительными. Мы контролируем игру. Посмотрим, что будет во втором тайме.
Армейцы плотно обороняются, быстро садятся к своим воротам, не дают легко начать атаку, прессингуют высоко. Здорово, что мы хорошо оборонялись и не пропустили. Будем стараться создавать моменты, чтобы выиграть, – сказал Лодыгин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, после первого тайма в матче ЦСКА – «Зенит» счет 0:0.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Ионов, Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жулиано, Данни, Жирков, Маурисио, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция