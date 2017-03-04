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Максим Казаков: В целом «Авангард» заслуженно победил

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Нападающий «Адмирала» Максим Казаков подвел итоги серии первого раунда плей-офф с «Авангардом (2-4).

- Сложно сейчас что-то говорить. Никаких мыслей нет. Мы могли лучше сыграть, но в целом «Авангард» заслуженно победил. Сложно назвать сегодняшний нашу игру плохой. Пропустили быстрый гол, но дальше не было грубых ошибок.

За две игры не забили ни одной шайбы, говорит само за себя. У нас не было шанса отыграться. «Авангард» тоже перестроился, стал играть строже, - сказал Казаков в интервью официальному клубному каналу в YouTube.

Напомним, что «Адмирал» уступил в субботу «Авангарду» в шестом матче серии плей-офф со счетом 0:2 и покинул розыгрыш Кубка Гагарина.

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