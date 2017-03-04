Хиршер и Годжиа одержали победы на Кубке мира по горнолыжному спорту
Продолжаются соревнования на этапе Кубка мира по горнолыжному
спорту. Российские спортсмены не вошли в число призеров.
В Краньска Горе (Словения) прошел гигантский слалом у
мужчин. Победу одержал австриец Марсель Хиршер. У женщин в южнокорейском
Чонсоне победила итальянка Софья Годжиа.
Горнолыжный спорт. Кубок мира
Краньска Гора (Словения)
Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) 2.24,31
2. Леф Кристиан Хауген (Норвегия) 2.24,77
3. Матс Олссон (Швеция) 2.24,98.
Александр Андриенко и Павел
Трихичев (Россия) не отобрались во вторую попытку.
Чонсон (Южная Корея)
Женщины. Скоростной спуск
1. Софья Годжиа (Италия) 1.38,80
2. Линдси Вонн (США) 1.38,87
3. Илка Штуец (Словения)
1.39,03
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически