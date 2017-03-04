Михаил Малютин: Нужно принимать меры по сгонке веса. Случай Нурмагомедова – это звонок

Боец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу и не смог выступить на турнире UFC 209.

– Я буквально несколько дней давал развернутое интервью и там подробно рассказывал о вреде сгонки веса для здоровья. Это отклонение от нормы и это не система. Нужно убирать это, нужно принимать какие-то меры. Я говорил, что к этому придут, но только тогда, когда что-то произойдет. Случай Хабиба – как раз-таки такой звонок. Если организации не примут меры, будет какой-нибудь плачевный результат, – сказал Малютин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, Нурмагомедов был доставлен в больницу Лас-Вегаса 3 марта за три часа до официального взвешивания. Причиной госпитализации стала сгонка веса. Врачи запретили российскому бойцу выходить на поединок против Тони Фергюсона за звание временного чемпиона UFC в легком весе. Позже организация отменила бой, который должен был пройти в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени.