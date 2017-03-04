Первый раунд Кубка Гагарина-2017 стал самым быстрым в истории КХЛ

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ сезона-2016/17 завершились за минимальное количество матчей.

Серии первого раунда Кубка Гагарина проводятся до 4-х побед с 2011 года. В восьми противостояниях четвертьфиналов конференций плей-офф-2017 для определения полуфиналистов понадобилось 40 матчей. Это самый низкий показатель за семь сезонов.

2011 - 44 матча

2012 - 42 матча

2013 - 44 матча

2014 - 44 матча

2015 - 43 матча

2016 - 41 матч

2017 - 40 матчей

Также впервые в истории Кубка Гагарина в первом раунде ни в одной серии не понадобилось проводить решающий седьмой матч.

В полуфиналах Западной конференции ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА - с «Динамо», на Востоке «Металлург» Мг встретится с «Барысом», а «Ак Барс» - с «Авангардом». Серии начнутся 8 и 9 марта соответственно.