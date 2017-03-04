Эдуард Занковец: Шансы с «Магниткой» у «Барыса» есть

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итоги первого раунда Кубка Гагарина.

Обыграв сегодня «Трактор» (2:1) в шестом матче серии, клуб из Астаны выиграл серию 4-2 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет против магнитогорского «Металлурга».

«Две равные команды играли в серии, где-то нам больше повезло. В команде много ребят, кто еще не наелся победами, у них есть голод до побед и желание совершенствоваться, поэтому шансы с «Магниткой», конечно, есть, хотя ясно, что это сильнейшая команда «Востока», - сказал Занковец.