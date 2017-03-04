Эдуард Занковец: Шансы с «Магниткой» у «Барыса» есть
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец подвел итоги первого раунда Кубка Гагарина.
Обыграв сегодня «Трактор» (2:1) в шестом матче серии, клуб из Астаны выиграл серию 4-2 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет против магнитогорского «Металлурга».
«Две равные команды играли в серии, где-то нам больше повезло. В команде много ребят, кто еще не наелся победами, у них есть голод до побед и желание совершенствоваться, поэтому шансы с «Магниткой», конечно, есть, хотя ясно, что это сильнейшая команда «Востока», - сказал Занковец.
Матч
Барыс - Трактор - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Кольцов (Рой, Пеньковский), 9:39 (0:1). Маркелов (Даллмэн), 22:44 (1:1). Бойд (Пушкарёв, Даллмэн), 42:45 (2:1).
Место и дата
04 марта 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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