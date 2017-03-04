Владимир Маркелов: «Барыс» сейчас на кураже и готов биться с «Магниткой»
Форвард «Барыса» Владимир Маркелов поделился впечатлениями после матча против матча против «Трактора» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.
«Эмоции сумасшедшие от выхода во второй круг, потому что серия была очень напряженная. Мы в каждой игре верили друг в друга, выкладывались и очень рады, что наши старания привели к успеху. По «Магнитке» могу сказать только, что в плей-офф любая команда может обыграть любую. Мы теперь на эмоциональном подъеме, на кураже, так что готовы биться с ними», - цитирует Маркелова «Р-Спорт».
Заброшенными шайбами у казахской команды отметились Дастин Бойд и Владимир Маркелов. У челябинцев точный бросок на счету Кирилла Кольцова. В полуфинале Восточной конференции «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две встречи пройдут в Магнитогоске 9 и 11 марта соответственно.
Губок Гагарина
1/8 финала
Восточная конференция
Шестой матч
Матч
Барыс - Трактор - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Кольцов (Рой, Пеньковский), 9:39 (0:1). Маркелов (Даллмэн), 22:44 (1:1). Бойд (Пушкарёв, Даллмэн), 42:45 (2:1).
Место и дата
04 марта 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция