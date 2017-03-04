Анвар Гатиятулин: Хотели вернуть серию домой

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мыслями о вылете из Кубка Гагарина.

- В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые весь сезон поддерживали команду. Мы играли, старались их радовать, и сегодняшний матч не исключение. Хотели перевезти серию домой, но не получилось. Если брать в целом, то проблема с реализацией большинства так и осталась. Это один из ключевых моментов, который предопределил исход серии. «Барыс» поздравляю с победой. Желаю им удачи дальше, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Напомним, что «Трактор» уступил «Барысу» в гостях в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина (1:2) и вылетел из розыгрыша турнира.