Анфиса Резцова: Дальмайер олимпийская трасса никак не помешала. Сборная России - печаль, растянувшаяся на весь сезон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике результаты женской сборной России по биатлону.

- Тренеры заверяли, что провели хорошую подготовку к сезону. А в итоге результаты женщин – это печаль, растянувшаяся на весь сезон.

И бессмысленно искать причины в новой незнакомой олимпийской трассе, Дальмайер это никак не помешало. Виролайнен показывает результаты. Так, может, имело смысл попробовать ее по ходу сезона? Может, она и помогла бы команде? Посмотрим, что будет в следующем олимпийском сезоне, - заявила Резцова.

Сегодня семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых (20-е место).

