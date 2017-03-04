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Анфиса Резцова: Дальмайер олимпийская трасса никак не помешала. Сборная России - печаль, растянувшаяся на весь сезон

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике результаты женской сборной России по биатлону.

- Тренеры заверяли, что провели хорошую подготовку к сезону. А в итоге результаты женщин – это печаль, растянувшаяся на весь сезон.

И бессмысленно искать причины в новой незнакомой олимпийской трассе, Дальмайер это никак не помешало. Виролайнен показывает результаты. Так, может, имело смысл попробовать ее по ходу сезона? Может, она и помогла бы команде? Посмотрим, что будет в следующем олимпийском сезоне, - заявила Резцова.

Сегодня семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых (20-е место). 

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