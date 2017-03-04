ЦСКА – «Зенит». Вернблум получил первую красную карточку в матчах РФПЛ
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум был удален за две желтые карточки в матче 18-го тура премьер-лиги против «Зенита».
Первое предупреждение швед получил на 65-й минуте за разговоры с арбитром. Вторую карточку опорник заработал за фол на Александре Кокорине через пять минут.
Для Вернблума это первое удаление в матчах чемпионата России. Выступая в составе ЦСКА, он получал красные карточки в Кубке России-2012/2013 и Лиге чемпионов-2013/2014. Это произошло в матчах против «Анжи» и «Виктории» (Пльзень) соответственно.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция