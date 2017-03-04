ЦСКА – «Зенит». Вернблум получил первую красную карточку в матчах РФПЛ

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум был удален за две желтые карточки в матче 18-го тура премьер-лиги против «Зенита».

Первое предупреждение швед получил на 65-й минуте за разговоры с арбитром. Вторую карточку опорник заработал за фол на Александре Кокорине через пять минут.

Для Вернблума это первое удаление в матчах чемпионата России. Выступая в составе ЦСКА, он получал красные карточки в Кубке России-2012/2013 и Лиге чемпионов-2013/2014. Это произошло в матчах против «Анжи» и «Виктории» (Пльзень) соответственно.