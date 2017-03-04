Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»
«Рома» дома уступила «Наполи» (1:2) в 27-м туре чемпионате Италии.
У хозяев поля отличился Кевин Стротман (89-я минута), у гостей - Дрис Мертенс (26-я и 50-я минуты).
Римский клуб с 59 очками остался на втором месте, у неаполитанцев 57 баллов и третья строчка.
В следующем туре «Рома» 12 марта сыграет на выезде с «Палермо», а «Наполи» в тот же день примет «Кротоне».
Матч
Голы
Мертенс 26 (0:1). Мертенс 50 (0:2). Строотман 89 (1:2).
Состав
Рома: Щесны, Рюдигер, Фасио (Бруно Перес, 52), Жуан, Манолас, Де Росси (Паредес, 79), Строотман, Наингголан, Перотти, Джеко, Эль-Шаарави (Салах, 52)
Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Гамшик (Милик, 79), Жоржиньо (Диавара, 70), Рог, Кальехон, Мертенс (Зелински, 74), Инсинье
Предупреждения:
Манолас, 45; Де Росси, 65; Перотти, 90 - Рог, 17; Гулам, 83
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
04 марта 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция