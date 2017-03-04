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Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рома» дома уступила «Наполи» (1:2) в 27-м туре чемпионате Италии.

У хозяев поля отличился Кевин Стротман (89-я минута), у  гостей - Дрис Мертенс (26-я и 50-я минуты).

Римский клуб с 59 очками остался на втором месте, у неаполитанцев 57 баллов и третья строчка.

В следующем туре «Рома» 12 марта сыграет на выезде с «Палермо», а «Наполи» в тот же день примет «Кротоне».

Матч

Рома - Наполи - 1:2 (0:1)

Голы

Мертенс 26 (0:1). Мертенс 50 (0:2). Строотман 89 (1:2).

Состав

Рома: Щесны, Рюдигер, Фасио (Бруно Перес, 52), Жуан, Манолас, Де Росси (Паредес, 79), Строотман, Наингголан, Перотти, Джеко, Эль-Шаарави (Салах, 52)

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Гамшик (Милик, 79), Жоржиньо (Диавара, 70), Рог, Кальехон, Мертенс (Зелински, 74), Инсинье

Предупреждения:

Манолас, 45; Де Росси, 65; Перотти, 90 - Рог, 17; Гулам, 83

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

04 марта 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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