«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством Гончаренко

Матч 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом», который прошел в Москве, завершился вничью – 0:0.

Это была первая игра для Виктора Гончаренко на посту главного тренера армейцев. С 70-й минуты москвичи играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед заработал третью красную карточку в составе ЦСКА, и для него это было первое удаление в играх РФПЛ.

В матче первого круга, состоявшемся в августе в Петербурге, также была зафиксирована ничья (1:1).

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Положение команд в турнирной таблице не изменилось. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 36 очков. ЦСКА занимает третью позицию и отстает от сине-бело-голубых на три очка.

11 марта подопечные Виктора Гончаренко примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» на следующий день сыграет в Перми против «Амкара».