«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством Гончаренко
Матч 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом»,
который прошел в Москве, завершился вничью – 0:0.
Это была первая игра для Виктора Гончаренко на посту главного
тренера армейцев. С 70-й минуты москвичи играли в меньшинстве после удаления
Понтуса Вернблума. Швед заработал третью красную карточку в составе ЦСКА, и для
него это было первое удаление в играх РФПЛ.
В матче первого круга, состоявшемся в августе в Петербурге, также была зафиксирована ничья (1:1).
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Положение команд в турнирной таблице не изменилось. «Зенит»
идет на втором месте, имея в активе 36 очков. ЦСКА занимает третью позицию и
отстает от сине-бело-голубых на три очка.
11 марта подопечные Виктора Гончаренко примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» на следующий день сыграет в Перми против «Амкара».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция