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«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством Гончаренко

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом», который прошел в Москве, завершился вничью – 0:0.

Это была первая игра для Виктора Гончаренко на посту главного тренера армейцев. С 70-й минуты москвичи играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед заработал третью красную карточку в составе ЦСКА, и для него это было первое удаление в играх РФПЛ.

В матче первого круга, состоявшемся в августе в Петербурге, также была зафиксирована ничья (1:1).

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Положение команд в турнирной таблице не изменилось. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 36 очков. ЦСКА занимает третью позицию и отстает от сине-бело-голубых на три очка.

11 марта подопечные Виктора Гончаренко примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» на следующий день сыграет в Перми против «Амкара».

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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