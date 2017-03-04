Жозе Моуринью: Судьи провели хороший матч
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился
впечатлениями после матча против «Борнмута» в 27-м туре чемпионата Англии.
Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Случилось то, что мы провели феноменальный первый тайм и
должны были побеждать 3:0 или 4:0, но в итоге матч закончился со счетом 1:1. Кого
нам обвинять? Только себя и никого другого. Мы упустили отличные шансы.
Во втором тайме соперник играл по-другому, потому что у них
было на одного игрока меньше. Я понимаю, что им нужно было одно очко, и они
только защищались, чтобы осложнить жизнь нам. Я понимаю это. Кроме того, их
голкипер (Артур Боруц) провел феноменальный матч.
Мы чувствовали давление, так как время истекало, и потеряли
качество нашей атакующей игры. У нас не было недостатка желания или
интенсивности, но реальность такова, что больше забить нам не удалось.
Судья был очень хорош сегодня. Он принял два больших решения –
пенальти в наши ворота и в ворота соперников. Оба решения были верными. Не могу
сказать точно насчет всего остального, но считаю, что судьи провели хороший
матч», - цитирует Моуринью ВВС.
На 24-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут» остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую карточку.
Штурм
в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан
Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с
11-метровой отметки.
«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.
Матч
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)
Голы
Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Кэррик (Феллайни, 70), Валенсия, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович
Борнмут: Боруц, Мингз (Каргилл, 79), Смит А., Кук С., Дэниелс, Артер, Пью (Гослинг, 46), Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Сурмэн, Афобе
Незабитые пенальти
Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), 72
Предупреждения:
Ибрагимович, 39; Кэррик, 58; Рэшфорд, 81 - Артер, 13; Сурмэн, 33; Гослинг, 71
Удаления:
нет - Сурмэн, 45
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция