Жозе Моуринью: Судьи провели хороший матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Борнмута» в 27-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Случилось то, что мы провели феноменальный первый тайм и должны были побеждать 3:0 или 4:0, но в итоге матч закончился со счетом 1:1. Кого нам обвинять? Только себя и никого другого. Мы упустили отличные шансы.

Во втором тайме соперник играл по-другому, потому что у них было на одного игрока меньше. Я понимаю, что им нужно было одно очко, и они только защищались, чтобы осложнить жизнь нам. Я понимаю это. Кроме того, их голкипер (Артур Боруц) провел феноменальный матч.

Мы чувствовали давление, так как время истекало, и потеряли качество нашей атакующей игры. У нас не было недостатка желания или интенсивности, но реальность такова, что больше забить нам не удалось.

Судья был очень хорош сегодня. Он принял два больших решения – пенальти в наши ворота и в ворота соперников. Оба решения были верными. Не могу сказать точно насчет всего остального, но считаю, что судьи провели хороший матч», - цитирует Моуринью ВВС.

На 24-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут» остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую карточку.

Штурм в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с 11-метровой отметки.

«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.