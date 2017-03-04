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Роман Савченко: Заранее отдавать победу «Магнитке» нельзя

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Барыса» Роман Савченко прокомментировал выход своей команды в полуфинала Восточной конференции.

- Второй раз в истории КХЛ вышли во второй раунд, это здорово. Мы начали сезон плохо, и в нас уже никто особо не верил, но по ходу сезона мы исправились и смогли доказать. Ничего страшного, что теперь играть с действующим чемпионом. Нам тренер показал видео, как австралийский конькобежец (шорт-трекист Стивен Брэдбери) стал олимпийским чемпионом, хотя был последним. Заранее отдавать победу «Магнитке» нельзя. Счет 0-0, ничего еще не ясно, - цитирует Савченко «Р-Спорт».

Напомним, что «Барыс» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина одолел челябинский «Трактор» со счетом 4-2.

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