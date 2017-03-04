Виктор Гончаренко: Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в него играть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Зенитом» в 18-м туре премьер-лиги (0:0).

- После удаления Вернблума были мысли удержать ничью?

- Нет, конечно. Минус один игрок, тяжелое поле - из-за этого было трудно выходить в атаку.

- Первый тайм получился образцовым по игре в обороне. Чего не хватило ЦСКА в атакующей игре?

- Мы можем говорить не о первом тайме, а о промежутке до удаления Вернблума. Все-таки в первом тайме у нас были предпосылки к тому, чтобы забить. После удаления игра перешла в более спокойное русло.

- 0:0 - нормальный для вас результат?

- Нет, я бы сказал по-другому. Нам нельзя критиковать судей, но мы видим две игры «Зенита» с «Андерлехтом», где есть футбол. А здесь свистят каждое касание майки. Я считаю, это не лезет ни в какие рамки. Исходя из этого такое же удаление. У меня претензии к тому, что зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в футбол играть, - сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».