Виктор Гончаренко: Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в него играть
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Зенитом» в 18-м туре премьер-лиги (0:0).
- После удаления Вернблума были мысли удержать ничью?
- Нет, конечно. Минус один игрок, тяжелое поле - из-за этого было трудно выходить в атаку.
- Первый тайм получился образцовым по игре в обороне. Чего не хватило ЦСКА в атакующей игре?
- Мы можем говорить не о первом тайме, а о промежутке до удаления Вернблума. Все-таки в первом тайме у нас были предпосылки к тому, чтобы забить. После удаления игра перешла в более спокойное русло.
- 0:0 - нормальный для вас результат?
- Нет, я бы сказал по-другому. Нам нельзя критиковать судей, но мы видим две игры «Зенита» с «Андерлехтом», где есть футбол. А здесь свистят каждое касание майки. Я считаю, это не лезет ни в какие рамки. Исходя из этого такое же удаление. У меня претензии к тому, что зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в футбол играть, - сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.
Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.
11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция