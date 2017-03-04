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Андрей Аршавин: Удивился, узнав, что Бородюк возглавил сборную Казахстана

Источник:  Prosportkz.kzКомментарии

Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал победу над «Астаной» (2:0) в Суперкубке Казахстана.

- Андрей, поздравляем вас с победой в Суперкубке. Это первый ваш трофей в Казахстане. Сложно было начинать сезон с матча против «Астаны»?
- Спасибо за поздравления. Что касается матча, то я считаю, первый тайм был равным. Мы не могли наладить свою игру, «Астана» не позволяла нам владеть мячом. Использовали очень много длинных передач, но «Астана» чувствует себя комфортно в таких ситуациях. Было много подборов. Во втором тайме мы стали больше контролировать мяч. К счастью, забили гол. Затем нас спас вратарь. Далее нам удалось забить второй мяч. В принципе, мы довольны и рады такому хорошему началу сезона.

- На матче присутствовал Александр Генрихович Бородюк. После матча вам удалось встретиться и поговорить?
- Мы еще не успели поговорить. Но если он сегодня вечером не улетит, то мы с ним обязательно встретимся.

- Лично вы как отреагировали, когда узнали, что Бородюк возглавил национальную сборную Казахстана?
- Я об этом ничего не знал. Удивился, ну вот. Я с ним правда не разговаривал на эту тему, с другими людьми говорил, которые рядом с ним. И вот они сказали: «Поздравлять вас или нет? Не знаем. Потому что это не самая легкая работа, в принципе.

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