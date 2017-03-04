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Юлия Чекалева: Я бы не сказала, что все норвежки на голову нас сильнее

Источник:  ТАССКомментарии

Российская лыжница Юлия Чекалева рассказала, что со временем сможет соперничать с ведущими норвежскими лыжницами.

- Сейчас я бы не сказала, что все норвежки на голову нас сильнее. Да, выделяются Марит и Майкен Фалла, но были гонки, когда с ними соперничали и шведки, и финки, и мы тоже «кусались». Нам остается только тренироваться, что с этим сделаешь?

Мы же не выходим с мыслями о том, что Марит сегодня обязательно победит. В этом году мы уже тренировались по другой методике и, как видите, есть прогресс. Но не все сразу, нужно время, - приводит слова Чекалевой ТАСС.

Напомним, что 30-километровую гонку с общего старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта выиграла 36-летняя норвежка Марит Бьорген. Лучшая из россиянок, Юлия Чекалева, заняла 10-е место.

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