Тайрон Мингз: Я неумышленно наступил на голову Ибрагимовичу (фото)
Защитник «Борнмута» Тайрон Мингз после матча
27-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1) прокомментировал
свои единоборства со Златаном Ибрагимовичем.
«Наступил ли я на голову Ибрагимовичу
умышленно? Нет, это абсолютно не так. Я
бы никогда так не сделал. Это абсолютно не моя игра. Я очень люблю
единоборства, но я никогда не сыграл бы так, это не в моем стиле», - цитирует
Мингза ВВС.
Gary Neville left outraged by Zlatan Ibrahimovic and «cowardly» Tyrone Mings https://t.co/POIG74sjdk pic.twitter.com/41uzfx3ZJN— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 4 марта 2017 г.
Также у защитника спросили о другом эпизоде,
когда Ибргаимович ударил его локтем.
Achilles’ heel more worrying than Ibrahimovic’s elbow https://t.co/t06RaVbgkf pic.twitter.com/swKDYf7Vvr— Football Rumours (@TransfRumours) 4 марта 2017 г.
«Златан есть Златан, он много вступают в
физическую борьбу. Я знал, какого рода единоборства мне предстоят в игре против
него. Возможно, он сыграл локтем уже после того, как мяч улетел. Я не видел его
локтя, но почувствовал его. Я чувствовал, что мы с ним будем бороться весь
матч. В любом случае, это была хорошая битва», - добавил защитник.
На 24-й минуте точный удар
из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок
«Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии.
В
концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут»
остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую
карточку.
Штурм
в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан
Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с
11-метровой отметки.
«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.
Матч
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)
Голы
Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Кэррик (Феллайни, 70), Валенсия, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович
Борнмут: Боруц, Мингз (Каргилл, 79), Смит А., Кук С., Дэниелс, Артер, Пью (Гослинг, 46), Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Сурмэн, Афобе
Незабитые пенальти
Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), 72
Предупреждения:
Ибрагимович, 39; Кэррик, 58; Рэшфорд, 81 - Артер, 13; Сурмэн, 33; Гослинг, 71
Удаления:
нет - Сурмэн, 45
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция