Тайрон Мингз: Я неумышленно наступил на голову Ибрагимовичу (фото)

Защитник «Борнмута» Тайрон Мингз после матча 27-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1) прокомментировал свои единоборства со Златаном Ибрагимовичем.

«Наступил ли я на голову Ибрагимовичу умышленно? Нет, это абсолютно не так. Я бы никогда так не сделал. Это абсолютно не моя игра. Я очень люблю единоборства, но я никогда не сыграл бы так, это не в моем стиле», - цитирует Мингза ВВС.

Gary Neville left outraged by Zlatan Ibrahimovic and «cowardly» Tyrone Mings https://t.co/POIG74sjdk pic.twitter.com/41uzfx3ZJN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 4 марта 2017 г.

Также у защитника спросили о другом эпизоде, когда Ибргаимович ударил его локтем.

«Златан есть Златан, он много вступают в физическую борьбу. Я знал, какого рода единоборства мне предстоят в игре против него. Возможно, он сыграл локтем уже после того, как мяч улетел. Я не видел его локтя, но почувствовал его. Я чувствовал, что мы с ним будем бороться весь матч. В любом случае, это была хорошая битва», - добавил защитник.

На 24-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии.

В концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут» остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую карточку.

Штурм в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с 11-метровой отметки.

«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.