Мирча Луческу: Очень жаль, что не использовали численное преимущество в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги встречи с ЦСКА в 18-м туре премьер-лиги (0:0).

- Играли две равные команды. Уровень мастерства у футболистов высокий, это нивелирует тактические задумки. Очень жаль, что мы не использовали численное преимущество, хотя моменты для этого были.

На стадионе ЦСКА не очень хорошее поле: песок тормозит игру, и мы не успевали сыграть в одно-два касания. Команде, которая оборонялась большим числом игроков, было намного легче.

Мы в первом тайме хорошо контролировали мяч, во второй половине матча нас поджимало время, и мы стали играть агрессивнее. Очень жаль, что не забили: Маурисио попал в штангу, Дзюба не попал в створ после удара головой.

- Думали о матче «Краснодара» со «Спартаком»? Эта ничья - в их пользу.

- Чемпионат не заканчивается, впереди еще 12 туров. В Краснодаре сыграют две равные команды. В этом суть этого хорошего чемпионата: лидеры в любой момент тоже могут потерять очки, так что все впереди. Мы заработали неплохое очко, если учитывать то, что мы боремся за титул и место в Лиге чемпионов. На этом поле и с такой командой всем будет тяжело, - сказал Луческу в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» встретится со «Спартаком» на своем поле 5 марта.

ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».