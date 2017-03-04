Мирча Луческу: Очень жаль, что не использовали численное преимущество в матче с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги встречи с ЦСКА в 18-м туре премьер-лиги (0:0).
- Играли две равные команды. Уровень мастерства у футболистов высокий, это нивелирует тактические задумки. Очень жаль, что мы не использовали численное преимущество, хотя моменты для этого
были.
На стадионе ЦСКА не очень хорошее поле: песок тормозит игру, и мы не успевали
сыграть в одно-два касания. Команде, которая оборонялась большим числом игроков, было намного легче.
Мы в первом тайме хорошо контролировали мяч, во второй половине матча нас поджимало время, и мы стали играть агрессивнее.
Очень жаль, что не забили: Маурисио попал в штангу, Дзюба не попал в створ после удара головой.
- Думали о матче «Краснодара» со «Спартаком»? Эта ничья - в их пользу.
- Чемпионат не заканчивается, впереди еще 12 туров. В Краснодаре сыграют две равные команды. В этом суть этого хорошего чемпионата: лидеры в любой момент тоже могут потерять очки, так что все впереди. Мы заработали неплохое очко, если учитывать то, что мы боремся за титул и место в Лиге чемпионов. На этом поле и с такой командой всем будет тяжело, - сказал Луческу в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Краснодар» встретится со «Спартаком» на своем поле 5 марта.
ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.
Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.
11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция