Виктор Гончаренко: К Вернблуму претензий нет. Просто судья свистит после каждого касания
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал действия судьи матча с «Зенитом» (0:0) Александра Егорова.
- Все видели, как судили матч «Зенита» с «Андерлехтом», какой был накал. А если свистеть после каждого касания, это тяжело понять. Из-за этого и удалили Вернблума. К Понтусу претензий нет, он в каждом единоборстве играет агрессивно, - сказал Виктор Гончаренко, слова которого передает корреспондент «Советского спорта».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция