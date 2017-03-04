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Златан Ибрагимович: Мингз сам прыгнул на мой локоть (фото)

Источник:  BBCКомментарии

После матча 27-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (1:1) нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибргаимович прокомментировал эпизод, в котором он ударил локтем защитника соперников Тайрона Мингза.

«Послушайте, все, что случилось на поле, остается там. Я не из тех, кто атакует других за пределами поля. У вас есть видео эпизода, фотографии. Я высоко выпрыгнул, и он (Мингз) прыгнул на мой локоть», - цитирует Ибрагимовича ВВС.


На 24-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии.

В концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут» остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую карточку. 

Штурм в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с 11-метровой отметки.

«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.

Матч

Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)

Голы

Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Кэррик (Феллайни, 70), Валенсия, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович

Борнмут: Боруц, Мингз (Каргилл, 79), Смит А., Кук С., Дэниелс, Артер, Пью (Гослинг, 46), Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Сурмэн, Афобе

Незабитые пенальти

Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), 72

Предупреждения:

Ибрагимович, 39; Кэррик, 58; Рэшфорд, 81 - Артер, 13; Сурмэн, 33; Гослинг, 71

Удаления:

нет - Сурмэн, 45

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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