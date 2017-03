Златан Ибрагимович: Мингз сам прыгнул на мой локоть (фото)

После матча 27-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (1:1) нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибргаимович прокомментировал эпизод, в котором он ударил локтем защитника соперников Тайрона Мингза.

«Послушайте, все, что случилось на поле, остается там. Я не из тех, кто атакует других за пределами поля. У вас есть видео эпизода, фотографии. Я высоко выпрыгнул, и он (Мингз) прыгнул на мой локоть», - цитирует Ибрагимовича ВВС.

Zlatan Ibrahimović: «You have the TV, you can see the images. I jump up and jump high and Mings jumps into my elbow.» pic.twitter.com/daG816xgHy