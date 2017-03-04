Элвир Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»

Тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич - о ничьей с «Зенитом».

- Результат в пользу «Спартака»?

- Конечно. Но надеюсь, ЦСКА сможет догнать лидера.

- С Гончаренко есть общение?

- Да, диалог есть, он приезжает, смотрит молодых игроков из школы.

- Вернблум получил первую в России красную карточку. Что скажете о том эпизоде?

- Вторая жёлтая, наверное, по делу. А первая была за разговоры. Выходит, получил то, что получил. Понтуса будет не хватать. Хорошо, что игра с «Томью».