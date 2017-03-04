Элвир Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»
Тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич - о ничьей с «Зенитом».
- Результат в пользу «Спартака»?
- Конечно. Но надеюсь, ЦСКА сможет догнать лидера.
- С Гончаренко есть общение?
- Да, диалог есть, он приезжает, смотрит молодых игроков из школы.
- Вернблум получил первую в России красную карточку. Что скажете о том эпизоде?
- Вторая жёлтая, наверное, по делу. А первая была за разговоры. Выходит, получил то, что получил. Понтуса будет не хватать. Хорошо, что игра с «Томью».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция