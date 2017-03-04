Луческу пожаловался на газон, Гончаренко с ним не согласен

Главный тренер «Зенита» раскритиковал поле на «ВЭБ Арене», где его команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0). Последние 20 минут петербуржцы играли в большинстве.



- Мы недовольны, что не удалось воплотить преимущество в голы. В частности, отмечу эпизоды, когда Маурисио попал в штангу и удар головой Дзюбы, - сказал Мирча Луческу, слова которого приводит корреспондент «Советского спорта».



- Нам помешало не очень хорошее качество поля. На нем было легче обороняться, чем атаковать. Но все равно взять очко на таком стадионе и при такой поддержке - хорошо, - отметил Луческу.



- Поле? Да, газону надо набирать силу. Но для такой поры поле было приемлемого качества, - сказал, в свою очередь, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.