Луческу пожаловался на газон, Гончаренко с ним не согласен
Главный тренер «Зенита» раскритиковал поле на «ВЭБ Арене», где его
команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0). Последние 20 минут петербуржцы
играли в большинстве.
- Мы недовольны, что не удалось воплотить
преимущество в голы. В частности, отмечу эпизоды, когда Маурисио попал в
штангу и удар головой Дзюбы, - сказал Мирча Луческу, слова которого
приводит корреспондент «Советского спорта».
- Нам помешало не очень
хорошее качество поля. На нем было легче обороняться, чем атаковать. Но
все равно взять очко на таком стадионе и при такой поддержке - хорошо, -
отметил Луческу.
- Поле? Да, газону надо набирать силу. Но для такой поры поле было приемлемого качества, - сказал, в свою очередь, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция