Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Дзюба: ЦСКА? Стоят шесть человек и не двигаются

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о ничьей с ЦСКА.

- Мы понимали, что теперь ЦСКА меняется и играет от обороны. Даже удаление их на смутило. Можно было бы ещё одного удалять, и ничего не изменилось бы. Понимали, что во втором тайме не пропустим. Но не хватило креатива. Не могли даже подступиться к воротам. Стоят шесть человек и не двигаются. Тяжело взломать такую оборону.

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луческу пожаловался на газон, Гончаренко с ним не согласенГлавный тренер «Зенита» раскритиковал поле на «ВЭБ Арене», где его команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0). Последние 20 минут петербуржцы играли в большинстве.Элвир Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»Тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич - о ничьей с «Зенитом».Валерий Рейнгольд: Что на поле делали Дзюба и Кокорин? Ноль – их ценаВалерий Рейнгольд: Что на поле делали Дзюба и Кокорин? Ноль – их ценаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча ЦСКА и «Зенита» (0:0) в 18-м туре РФПЛ.Виктор Гончаренко: К Вернблуму претензий нет. Просто судья свистит после каждого касанияГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал действия судьи матча с «Зенитом» (0:0) Александра Егорова.Мирча Луческу: Очень жаль, что не использовали численное преимущество в матче с ЦСКАГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги встречи с ЦСКА в 18-м туре премьер-лиги (0:0).Виктор Гончаренко: Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в него игратьГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Зенитом» в 18-м туре премьер-лиги (0:0).«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством ГончаренкоМатч 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом», который прошел в Москве, завершился вничью – 0:0.ЦСКА – «Зенит». Вернблум получил первую красную карточку в матчах РФПЛПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум был удален за две желтые карточки в матче 18-го тура премьер-лиги против «Зенита».Юрий Лодыгин: Мы контролируем игру с ЦСКАВратарь «Зенита» Юрий Лодыгин оценил ход первого тайма матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА.Виктор Васин: Забей мы гол «Зениту» – была бы другая играЗащитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от первого тайма матча 18-го тура премьер-лиги против «Зенита».На матче ЦСКА - «Зенит» произошли беспорядки (фото)Во время матча ЦСКА - «Зенит» произошли беспорядки на трибуне за воротами Юрия Лодыгина.ЦСКА – «Зенит». ОнлайнВ матче 18-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Зенитом».ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Данни – в стартовом составе, Иванович и Шатов – в запасеСтала известна заявка «Зенита» на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.ЦСКА – «Зенит». Оланаре сыграет с первых минутСтала известна заявка ЦСКА на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита»Валерий Газзаев: В матче ЦСКА - «Зенит» эмоциональная составляющая будет на стороне армейцевБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от встречи 18-го тура чемпионата России, в котором красно-синие примут «Зенит».Валерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинаетсяВалерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинаетсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РФПЛ.Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА - «Зенит»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».Психолог Хигир: «Зенит» выиграет у ЦСКА в Москве 1:0Спортивный психолог Борис Хигир считает, что ЦСКА проиграет, потому что команда «не бежит».Геннадий Орлов: Не называл Молло «футбольным секонд-хендом»Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».«ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак». Эксперты – о шансах преследователей«ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак». Эксперты – о шансах преследователейНакануне сегодняшнего матча ЦСКА – «Зенит» экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев и бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков ответили на вопрос
Главные новости
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством Гончаренко
Футбол
«Бавария» обыграла «Кельн» и продолжает лидировать в бундеслиге
Футбол
Артем Дзюба: ЦСКА? Стоят шесть человек и не двигаются
Футбол
Элвир Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»
Футбол
Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»
Футбол
Златан Ибрагимович: Мингз сам прыгнул на мой локоть (фото)
Футбол
Виктор Гончаренко: К Вернблуму претензий нет. Просто судья свистит после каждого касания
Футбол
Виктор Гончаренко: Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в него играть
Футбол
Тайрон Мингз: Я неумышленно наступил на голову Ибрагимовичу (фото)
Футбол
Андрей Аршавин: Удивился, узнав, что Бородюк возглавил сборную Казахстана
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости