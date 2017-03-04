Артем Дзюба: ЦСКА? Стоят шесть человек и не двигаются
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о ничьей с ЦСКА.
- Мы понимали, что теперь ЦСКА меняется и играет от обороны. Даже удаление их на смутило. Можно было бы ещё одного удалять, и ничего не изменилось бы. Понимали, что во втором тайме не пропустим. Но не хватило креатива. Не могли даже подступиться к воротам. Стоят шесть человек и не двигаются. Тяжело взломать такую оборону.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция