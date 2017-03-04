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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Боруссия» (Дортмунд) дома взяла верх над «Байером» (6:2) в 23-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Усман Дембеле (6-я минута, Пьер-Эмерик Обамеянг (26-я и 69-я), Кристиан Пулишич (77-я), Андре Шюррле (85-я) и Рафаэль Геррейро (90-я), у гостей - Кевин Фолланд (48-я) и Венделл (74-я).

Команда из Дортмунда с 43 очками по-прежнему занимает третье место, клуб из Леверкузена с 30 баллами на данный момент - на восьмой строчке.

В следующем туре «Боруссия» 11 марта сыграет на выезде с «Гертой», а «Байер» днем ранее примет «Вердер».

Матч

Боруссия - Байер - 6:2 (2:0)

Голы

Дембеле 6 (1:0). Обамеянг 27 (2:0). Волланд 48 (2:1). Обамеянг 70 (3:1). Венделль 74 (3:2). Пулишич 77 (4:2). Шюррле 85 (5:2 - пен.). Герреру 90 (6:2).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пищек, Герреру, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дембеле (Кагава, 73), Обамеянг (Шюррле, 81)

Байер: Лено, Едвай, Венделль, Топрак (Драгович, 86), Хенрихс, Кампль, Арангис (Бельараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Волланд

Предупреждения:

нет - Арангис, 16; Хавертц, 37; Бельараби, 45; Волланд, 63; Бендер, 69; Венделль, 87

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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