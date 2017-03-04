Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга

«Боруссия» (Дортмунд) дома взяла верх над «Байером» (6:2) в 23-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Усман Дембеле (6-я минута, Пьер-Эмерик Обамеянг (26-я и 69-я), Кристиан Пулишич (77-я), Андре Шюррле (85-я) и Рафаэль Геррейро (90-я), у гостей - Кевин Фолланд (48-я) и Венделл (74-я).

Команда из Дортмунда с 43 очками по-прежнему занимает третье место, клуб из Леверкузена с 30 баллами на данный момент - на восьмой строчке.

В следующем туре «Боруссия» 11 марта сыграет на выезде с «Гертой», а «Байер» днем ранее примет «Вердер».