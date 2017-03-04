«Бавария» обыграла «Кельн» и продолжает лидировать в бундеслиге
Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Кельном»
и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».
В составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате
Германии. Идущий вторым «РБ Лейпциг» имеет в активе 49 очков. У «Кельна» 33
очка и седьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
23-й тур
Матч
Голы
Мартинес 25 (0:1). Бернат 48 (0:2). Рибери 89 (0:3).
Состав
Кёльн: Кесслер, Хайнц, Суботич, Соренсен (Маро, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йоич, 73), Рауш, Цоллер, Осако, Модесте
Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Видаль (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Рибери, 52), Левандовски, Мюллер, Коман (Рафинья, 82)
Предупреждения:
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция