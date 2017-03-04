Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» обыграла «Кельн» и продолжает лидировать в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».

В составе победителей отличились Хави Мартинес, Хуан Бернат и Франк Рибери. «Бавария» набрала 56 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. Идущий вторым «РБ Лейпциг» имеет в активе 49 очков. У «Кельна» 33 очка и седьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

23-й тур

Матч

Кёльн - Бавария - 0:3 (0:1)

Голы

Мартинес 25 (0:1). Бернат 48 (0:2). Рибери 89 (0:3).

Состав

Кёльн: Кесслер, Хайнц, Суботич, Соренсен (Маро, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йоич, 73), Рауш, Цоллер, Осако, Модесте

Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Видаль (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Рибери, 52), Левандовски, Мюллер, Коман (Рафинья, 82)

Предупреждения:

нет - Видаль, 34; Бернат, 79

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 23-й тур. «Боруссия» Д – «Байер», «Кельн» – «Бавария» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии на сайте «Советского спорта».Букмекеры не верят в «Байер» в матче с дортмундской «Боруссией»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Байером».Филипп Лам: Не могу представить, что буду получать удовольствие от тренерской работыКапитан «Баварии» Филипп Лам, завершающий карьеру по окончании сезона, заявил, что его не привлекает работа тренером.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» в 23-м туре БундеслигиВ матче 23-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (2:2).Карло Анчелотти: Боатенг не сыграет с «Кельном», остальные игроки готовыГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, что командам предстоит сыграть в 23-м туре чемпионата Германии.Томас Тухель: Гетце понадобится много времени на лечениеГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что поклонникам «шмелей» придется долго ждать возвращения в строй полузащитника Марио Гетце.Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимоЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на РойсаЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.Агент Чалханоглу: Окончательное решение по моему клиенту примет именно «Байер»Бекташ Демирташ, агент полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу, объяснил, при каких условиях его клиент может покинуть немецкий клуб.Кристиан Пулишич: Очень уважаю Клоппа, но я никогда не думал о переходе в «Ливерпуль»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль».Маркус Вайнцирль: В Мюнхене не стоит ждать подарков от «Баварии»Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Роберт Левандовски: Играть нужно каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высокимНападающий «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги встречи с «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Карло Анчелотти: Мы грамотно оказали давление на оборону «Шальке»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Кубок Германии. 1/4 финала. «Гамбург» - «Боруссия» М, «Бавария» - «Шальке»Все матчи Кубка Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает командеГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в четвертьфинале Кубка Германии.Пацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаПацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаСразу два известных футболиста попали этой ночью в передряги.Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в 1/4 финала Кубка Германии.«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной ГерманииПо информации немецких СМИ, «РБ Лейпциг» будущим летом постарается заполучить голкипера леверкузенского «Байера» и сборной Германии Бернда Лено.Уилшер поддержал Марио ГетцеПолузащитник «Борнмута» Джек Уилшер поддержал хавбека дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, у которого ранее диагностировали нарушение обмена веществ.
Главные новости
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством Гончаренко
Футбол
«Бавария» обыграла «Кельн» и продолжает лидировать в бундеслиге
Футбол
Артем Дзюба: ЦСКА? Стоят шесть человек и не двигаются
Футбол
Элвир Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»
Футбол
Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»
Футбол
Златан Ибрагимович: Мингз сам прыгнул на мой локоть (фото)
Футбол
Виктор Гончаренко: К Вернблуму претензий нет. Просто судья свистит после каждого касания
Футбол
Виктор Гончаренко: Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в него играть
Футбол
Тайрон Мингз: Я неумышленно наступил на голову Ибрагимовичу (фото)
Футбол
Андрей Аршавин: Удивился, узнав, что Бородюк возглавил сборную Казахстана
все новости
Кёльн
Кёльнкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости