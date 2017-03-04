Вадим Афонин: Залогом победы над «Арсеналом» является работа, которую мы провели
Полузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.
«Несмотря на счет, думаю, игра была интересной. Мы использовали свои моменты, потому и выиграли. Всех поздравляю с победой, спасибо болельщикам, что пришли. Думаю, залогом сегодняшнего успеха является работа, которую мы провели. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось», - цитирует игрока официальный сайт «Оренбурга».
Матч
Оренбург - Арсенал - 3:0 (2:0)
Голы
Георгиев 3 (1:0). Георгиев 21 (2:0 - пен.). Воробьёв 50 (3:0).
Состав
Оренбург: Кержаков, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Афонин, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв, Сиваков, Георгиев (Лобжанидзе, 85), Григорьев (Попович, 78), Дюриш
Арсенал: Габулов, Сунзу, Иванов (Власов, 76), Беляев, Комбаров, Вергара (Думбия, 46), Бурмистров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Шевченко (Расич, 84)
Предупреждения:
Григорьев, 13; Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36; Бурмистров, 70
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция