Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль1 : 0Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Афонин: Залогом победы над «Арсеналом» является работа, которую мы провели

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Несмотря на счет, думаю, игра была интересной. Мы использовали свои моменты, потому и выиграли. Всех поздравляю с победой, спасибо болельщикам, что пришли. Думаю, залогом сегодняшнего успеха является работа, которую мы провели. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось», - цитирует игрока официальный сайт «Оренбурга».

Матч

Оренбург - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Георгиев 3 (1:0). Георгиев 21 (2:0 - пен.). Воробьёв 50 (3:0).

Состав

Оренбург: Кержаков, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Афонин, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв, Сиваков, Георгиев (Лобжанидзе, 85), Григорьев (Попович, 78), Дюриш

Арсенал: Габулов, Сунзу, Иванов (Власов, 76), Беляев, Комбаров, Вергара (Думбия, 46), Бурмистров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Шевченко (Расич, 84)

Предупреждения:

Григорьев, 13; Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36; Бурмистров, 70

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражаетЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче 18-го тура РФПЛ против ЦСКА.Йоан Молло: У меня получилось не все в матче с ЦСКА. Надеюсь, буду играть большеПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0), в котором он дебютировал за сине-бело-голубых в официальных играх.Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровалЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов подвел итоги матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».Хави Гарсия: «Спартак» сейчас зависит сам от себяПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился впечатлениями от матча против ЦСКА в 18-м туре премьер-лиги (0:0) и высказался о борьбе со «Спартаком» за чемпионский титул.Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективенГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».Артем Дзюба: Буду болеть за «Краснодар» в их матче со «Спартаком»Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после ничьей с ЦСКА (0:0) в 18-м туре премьер-лиги оценил газон на стадионе армейцев и поделился ожиданиями от встречи «Спартака» с «Краснодаром».Виноваты судья и поле. В ЦСКА и «Зените» нашли крайних после скучной ничьейВиноваты судья и поле. В ЦСКА и «Зените» нашли крайних после скучной ничьейОт ЦСКА и «Зенита», которые собираются побороться за чемпионство, ждали большего. А дождались сетований тренеров на судью и поле...Евгений Ловчев: Хочу обратиться к Кокорину с просьбойЕвгений Ловчев: Хочу обратиться к Кокорину с просьбойОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о центральном матче 18-го тура ЦСКА – «Зенит» (0:0).Мигель Данни: Мы хотим стать чемпионами в этом сезонеКапитан «Зенита» Мигель Данни оценил игру сине-бело-голубых в матче 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0).Эрнани: Тяжелое поле помогло ЦСКА оборонятьсяПолузащитник «Зенита» Эрнани - о своём первом матче в чемпионате России.Артем Дзюба: ЦСКА? Стоят шесть человек и не двигаютсяНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о ничьей с ЦСКА.Луческу пожаловался на газон, Гончаренко с ним не согласенГлавный тренер «Зенита» раскритиковал поле на «ВЭБ Арене», где его команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0). Последние 20 минут петербуржцы играли в большинстве.РФПЛ. 18-й тур. «Оренбург» обыграл «Арсенал», ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Элвир Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»Тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич - о ничьей с «Зенитом».Валерий Рейнгольд: Что на поле делали Дзюба и Кокорин? Ноль – их ценаВалерий Рейнгольд: Что на поле делали Дзюба и Кокорин? Ноль – их ценаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча ЦСКА и «Зенита» (0:0) в 18-м туре РФПЛ.Виктор Гончаренко: К Вернблуму претензий нет. Просто судья свистит после каждого касанияГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал действия судьи матча с «Зенитом» (0:0) Александра Егорова.Мирча Луческу: Очень жаль, что не использовали численное преимущество в матче с ЦСКАГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги встречи с ЦСКА в 18-м туре премьер-лиги (0:0).Виктор Гончаренко: Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает в него игратьГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Зенитом» в 18-м туре премьер-лиги (0:0).«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством ГончаренкоМатч 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом», который прошел в Москве, завершился вничью – 0:0.Натан Бартфельд: Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Арсенала»Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд поделился своим мнением относительно пенальти в ворота тульского «Арсенала» в матче 18-го тура РФПЛ против «Оренбурга».
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражает
Футбол
Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018 (видео)
Футбол
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Футбол
Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
Футбол
Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективен
Футбол
«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета
Футбол
Артем Дзюба: Буду болеть за «Краснодар» в их матче со «Спартаком»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга
Футбол
Эрнани: Тяжелое поле помогло ЦСКА обороняться
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости