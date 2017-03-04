Эрнани: Тяжелое поле помогло ЦСКА обороняться
Полузащитник «Зенита» Эрнани - о своём первом матче в чемпионате России.
- Трудная игра, у нас было мало пространства для манёвров, ЦСКА хорошо оборонялся, действовал цепко. Поэтому и не смогли забить.
- Как вам чемпионат России?
- Пришлось непросто. Тем более мой дебют пришёлся на игу с одной из сильнейших команд чемпионата.
- Что скажете о газоне?
- Не очень хорошее поле, оно точно не помогает показывать красивый футбол. Ты чаще чем обычно теряешь мяч. Но это часть футбола.
- Наверняка такое поле больше помогает обороняющейся
команде?
- Конечно! Когда команда играет в обороне, тяжелое поле облегчает ей задачу.
- Что говорил Луческу после матча?
- Пока ничего, на неделе разберём все ошибки.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция