Эрнани: Тяжелое поле помогло ЦСКА обороняться

Полузащитник «Зенита» Эрнани - о своём первом матче в чемпионате России.

- Трудная игра, у нас было мало пространства для манёвров, ЦСКА хорошо оборонялся, действовал цепко. Поэтому и не смогли забить.

- Как вам чемпионат России?

- Пришлось непросто. Тем более мой дебют пришёлся на игу с одной из сильнейших команд чемпионата.

- Что скажете о газоне?

- Не очень хорошее поле, оно точно не помогает показывать красивый футбол. Ты чаще чем обычно теряешь мяч. Но это часть футбола.

- Наверняка такое поле больше помогает обороняющейся команде?

- Конечно! Когда команда играет в обороне, тяжелое поле облегчает ей задачу.

- Что говорил Луческу после матча?

- Пока ничего, на неделе разберём все ошибки.