Мигель Данни: Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне
Капитан «Зенита» Мигель Данни оценил игру сине-бело-голубых в матче 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0).
- Хорошо провели матч, но не смогли забить. У нас были моменты - у Маурисио, Дзюбы. Сейчас мы думаем об «Амкаре», нужно играть лучше. Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне.
- Почему не получилось забить после удаления у ЦСКА?
- Мы делали все возможное. Контролировали мяч, но не забили. Это футбол.
- Вы сами уже набрали форму?
- Чувствую себя хорошо.
- Как вам сегодняшний газон?
- Поле очень плохое. Не знаю, почему, - передает слова Данни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, для португальца это первая игра в чемпионате России с апреля 2016 года. На протяжении восьми месяцев полузащитник восстанавливался от третьего разрыва крестообразных связок колена.
ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.
Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от «Спартака», лидирующего в чемпионате, на четыре очка.
11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».
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Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция