Мигель Данни: Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне

Капитан «Зенита» Мигель Данни оценил игру сине-бело-голубых в матче 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0).

- Хорошо провели матч, но не смогли забить. У нас были моменты - у Маурисио, Дзюбы. Сейчас мы думаем об «Амкаре», нужно играть лучше. Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне.

- Почему не получилось забить после удаления у ЦСКА?

- Мы делали все возможное. Контролировали мяч, но не забили. Это футбол.

- Вы сами уже набрали форму?

- Чувствую себя хорошо.

- Как вам сегодняшний газон?

- Поле очень плохое. Не знаю, почему, - передает слова Данни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, для португальца это первая игра в чемпионате России с апреля 2016 года. На протяжении восьми месяцев полузащитник восстанавливался от третьего разрыва крестообразных связок колена.

ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от «Спартака», лидирующего в чемпионате, на четыре очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».

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