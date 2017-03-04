Уэйн Руни: Мингз наступил на голову Ибрагимовичу – такому не место в футболе

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (1:1). Также он прокомментировал эпизод, в котором защитник гостей Тайрон Мингз наступил на голову Златану Ибрагимовичу.

«Мы потеряли два очка. Нам нужно продолжать сражаться, верить в себя и постараться исправить положение. Мы создали много моментов, но их вратарь (Артур Боруц) сделал несколько отличных сэйвов. Кроме того, в нескольких эпизодах «Борнмут» был опасен на контратаках.

Я не думаю, что судья видел, как Тайрон Мингз наступил на голову Златану Ибрагимовичу. В тот момент я находился именно в том месте, где это произошло. Неправильно, что такое происходит в футболе. Мы все единоборства, но когда один игрок становится на голову другому – этому не место в футболе», - цитирует Руни ВВС.

На 24-й минуте точный удар из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок «Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии.

В концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут» остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую карточку.

Штурм в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с 11-метровой отметки.

«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.