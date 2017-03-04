Уэйн Руни: Мингз наступил на голову Ибрагимовичу – такому не место в футболе
Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни
поделился впечатлениями после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Борнмута»
(1:1). Также он прокомментировал эпизод, в котором защитник гостей Тайрон Мингз
наступил на голову Златану Ибрагимовичу.
«Мы потеряли два очка. Нам нужно продолжать
сражаться, верить в себя и постараться исправить положение. Мы создали много
моментов, но их вратарь (Артур Боруц) сделал несколько отличных сэйвов. Кроме
того, в нескольких эпизодах «Борнмут» был опасен на контратаках.
Я не думаю, что судья видел, как Тайрон Мингз
наступил на голову Златану Ибрагимовичу. В тот момент я находился именно в том
месте, где это произошло. Неправильно, что такое происходит в футболе. Мы все
единоборства, но когда один игрок становится на голову другому – этому не место
в футболе», - цитирует Руни ВВС.
На 24-й минуте точный удар
из-за пределов штрафной удался защитнику «МЮ» Маркосу Рохо. Бывший игрок
«Спартака» забил свой первый мяч в чемпионате Англии.
В
концовке первого тайма гости восстановили равновесие, а вскоре «Борнмут»
остался вдесятером. С поля был удален Эндрю Сурман, получивший вторую желтую
карточку.
Штурм
в исполнении «Манчестер Юнайтед» после перерыва не увенчался успехом. Златан
Ибрагимович за 20 минут до финального свистка не смог пробить Артура Боруца с
11-метровой отметки.
«МЮ» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Борнмут» идет на 14-м месте.
Матч
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)
Голы
Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Кэррик (Феллайни, 70), Валенсия, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович
Борнмут: Боруц, Мингз (Каргилл, 79), Смит А., Кук С., Дэниелс, Артер, Пью (Гослинг, 46), Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Сурмэн, Афобе
Незабитые пенальти
Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), 72
Предупреждения:
Ибрагимович, 39; Кэррик, 58; Рэшфорд, 81 - Артер, 13; Сурмэн, 33; Гослинг, 71
Удаления:
нет - Сурмэн, 45
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция