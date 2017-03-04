Артем Дзюба: Буду болеть за «Краснодар» в их матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после ничьей с ЦСКА (0:0) в 18-м туре премьер-лиги оценил газон на стадионе армейцев и поделился ожиданиями от встречи «Спартака» с «Краснодаром».

- Настораживает эта игра перед матчем с «Амкаром», потому что они, скорее всего, будут тоже большими силами обороняться. У нас не было ни одной подачи, не оказали давление. Должны были играть агрессивнее, особенно после удаления.

Мы готовились к игре против защиты ЦСКА, ведь они не пропускали на сборах. Ясно было, что они нам не забьют во втором тайме, вопрос стоял «забьем ли мы?» Самое страшное подтвердилось - счет 0:0. Они просто не переходили центр поля. Мы не смогли найти контраргумент, нужно было оказать давление, проводить дальние удары. Ничего этого не было.

- Как вам газон?

- Поле тяжелое, оно как песок. Вы видели, что после падения игроки корчились. Не от того, что больно, а потому что сжигаешь руку или ногу. Такой потрясающий стадион и плохое поле. Может, ЦСКА стоит обратиться к нашим агрономам на «Петровском». Тяжело, когда поле не совсем хорошего качества. У нас очень много техничных футболистов. Но это не оправдание нам. У ЦСКА в защите стоят шесть человек, все большие. Был бы Халк, может быть точно забили (улыбается).

- Завтра «Спартак» играет с «Краснодаром». Будете смотреть?

- Конечно, интересный матч. Буду болеть за «Краснодар» (смеется), - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Краснодар» - «Спартак» начнется в 16:30.

ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые на четыре очка отстают от «Спартака».

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».

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