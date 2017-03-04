Рикко Гросс: Мы можем надеяться на лучшее в эстафете

Старший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс сказал, что выступление россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея) настраивает на оптимистичный лад перед эстафетой.

Напомним, что Антон Шипулин занял второе место в гонке, а Евгений Гараничев стал пятым.

«Сложно сказать точно, что повлияло на такой результат в стрельбе по ходу спринта, все-таки Антон сделал три промаха, Евгений (Гараничев) - два. Мы обсудили все это, сегодня уже Антон на подиуме, Евгений Гараничев был близок к подиуму, Антон Бабиков провел хорошую гонку - отстрелял без промахов, отыграл в преследовании много позиций - с 41-го места до 15-го. Мы можем надеяться на лучшее в эстафете», - цитирует Гросса «Р-Спорт».

Напомним, что в эстафете примут участие Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Гонка состоится завтра и начнется в 13:45 по Москве.