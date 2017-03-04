Рикко Гросс: Мы можем надеяться на лучшее в эстафете
Старший тренер сборной России по биатлону
Рикко Гросс сказал, что выступление россиян в гонке преследования на этапе
Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея) настраивает на оптимистичный лад перед
эстафетой.
Напомним, что Антон Шипулин занял второе место
в гонке, а Евгений Гараничев стал пятым.
«Сложно сказать точно, что повлияло на такой результат в
стрельбе по ходу спринта, все-таки Антон сделал три промаха, Евгений
(Гараничев) - два. Мы обсудили все это, сегодня уже Антон на подиуме, Евгений
Гараничев был близок к подиуму, Антон Бабиков провел хорошую гонку - отстрелял
без промахов, отыграл в преследовании много позиций - с 41-го места до 15-го.
Мы можем надеяться на лучшее в эстафете», - цитирует Гросса «Р-Спорт».
Напомним, что в эстафете примут участие Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон
Шипулин. Гонка состоится завтра и начнется в 13:45 по Москве.