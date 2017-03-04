Константин Пушкарев: «Магнитка» — хороший соперник, будем готовиться

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев подвел итоги первого раунда с «Трактором» (4:2).

- Игра была тяжелая. Во втором периоде мы взвинтили темп, неплохо играли. Удалось забить гол, сравнять и потом реализовать численное большинство. И довели уже матч до логического завершения. Думаю, первые игры соперники хотели показать друг другу, что будет очень жёсткая и бескомпромиссная борьба. И тогда было право на ошибку. Последние матчи пришлось играть не так грубо, потому что была опасность получить удаление, подвести команду. Сегодня, наверное, было самое малое число удалений за серию.

Думаю, времени восстановиться вполне хватает. Сейчас отдохнем, тренеры потом скажут, что делать. «Металлург» — команда всем известная. Соперник хороший, ничего не скажешь. Будем готовиться, будем играть, - приводит слова Пушкарева Vesti.kz.

В полуфинале Восточной конференции «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две встречи пройдут в Магнитогоске 9 и 11 марта соответственно.