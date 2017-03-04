«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лестера».

На 14-й минуте гостей вывел вперед Сэм Клукас. Впрочем, «лисам» удалось не только отыграться, но и выйти вперед. Сравнял результат Сэм Клукас, а затем отличился Рияд Марез. В концовке собственные ворота поразил Том Хаддлстоун.

Действующие чемпионы Англии набрали 27 очков и оторвались на пять очков от зоны вылета. Команда занимает 15-е место. У «Халла» 21 очко и 19-е место.

Отметим также, что «Лестер» выиграл второй матч подряд после отставки Клаудио Раньери.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур