«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета
Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Халл
Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лестера».
На 14-й минуте гостей вывел вперед Сэм Клукас. Впрочем, «лисам»
удалось не только отыграться, но и выйти вперед. Сравнял результат Сэм Клукас,
а затем отличился Рияд Марез. В концовке собственные ворота поразил Том
Хаддлстоун.
Действующие чемпионы Англии набрали 27 очков и оторвались на
пять очков от зоны вылета. Команда занимает 15-е место. У «Халла» 21 очко и
19-е место.
Отметим также, что «Лестер» выиграл второй матч подряд после
отставки Клаудио Раньери.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
Матч
Лестер Сити - Халл Сити - 3:1 (1:1)
Голы
Клукас 15 (0:1). Фукс 28 (1:1). Марез 58 (2:1). Хаддлстоун 89 (3:1 - автогол).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез (Слимани, 83), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Окадзаки (Грэй, 70), Варди
Халл Сити: Якупович, Раноккиа, Магуайр, Робертсон, Гросицки, Н'Диай (Эрнандес, 68), Маркович (Диоманде, 78), Клукас, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун, Ниасс
Предупреждения:
Дринкуотер, 49 - Хаддлстоун, 89
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
04 марта 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция