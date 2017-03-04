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«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лестера».

На 14-й минуте гостей вывел вперед Сэм Клукас. Впрочем, «лисам» удалось не только отыграться, но и выйти вперед. Сравнял результат Сэм Клукас, а затем отличился Рияд Марез. В концовке собственные ворота поразил Том Хаддлстоун.

Действующие чемпионы Англии набрали 27 очков и оторвались на пять очков от зоны вылета. Команда занимает 15-е место. У «Халла» 21 очко и 19-е место.

Отметим также, что «Лестер» выиграл второй матч подряд после отставки Клаудио Раньери.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

Матч

Лестер Сити - Халл Сити - 3:1 (1:1)

Голы

Клукас 15 (0:1). Фукс 28 (1:1). Марез 58 (2:1). Хаддлстоун 89 (3:1 - автогол).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез (Слимани, 83), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Окадзаки (Грэй, 70), Варди

Халл Сити: Якупович, Раноккиа, Магуайр, Робертсон, Гросицки, Н'Диай (Эрнандес, 68), Маркович (Диоманде, 78), Клукас, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун, Ниасс

Предупреждения:

Дринкуотер, 49 - Хаддлстоун, 89

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

04 марта 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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