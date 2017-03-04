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Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Олимпиком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Олимпиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча  - 1:0 в пользу «Динамо».

В компенсированное ко второму тайму время единственный мяч забил Артем Беседин. «Динамо» набрало 43 очка и занимает второе место в чемпионате Украины. У «Олимпика» 29 очков и пятое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

20-й тур

Матч

Динамо К - Олимпик - 1:0 (0:0)

Голы

Беседин 90 (1:0).

Предупреждения:

Гармаш, 45; Ярмоленко, 68 - Цимбалюк, 72; Иллой-Айет, 78; Федорив, 83

Место и дата

04 марта 18:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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