Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Олимпиком»

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12 бывших игроков «Металлиста» дисквалифицированы за договорные матчи 12 футболистов, которые ранее выступали за харьковский «Металлист», получили дисквалификации за участие в договорных матчах. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита» Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита».

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Киевское «Динамо» объявило о переходе венгерского защитника Кадара Защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар стал игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Два украинских футболиста дисквалифицированы пожизненно за участие в матчах сборной самопровозглашенной ДНР Украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов пожизненно дисквалифицированы КДК Федерации футбола Украины. Они наказаны за участие в матчах сборной самопровозглашенной ДНР.

Львовские «Карпаты» могут лишиться профессионального статуса Федерация футбола Украины может инициировать лишение профессионального статуса львовских «Карпат». Об этом сообщают украинские СМИ.