Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Олимпиком»
Матч 20-го тура чемпионата
Украины между киевским «Динамо» и донецким «Олимпиком» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча - 1:0 в
пользу «Динамо».
В компенсированное ко
второму тайму время единственный мяч забил Артем Беседин. «Динамо» набрало 43
очка и занимает второе место в чемпионате Украины. У «Олимпика» 29 очков и
пятое место.
Чемпионат Украины.
Премьер-лига
20-й тур
Матч
Динамо К - Олимпик - 1:0 (0:0)
Голы
Беседин 90 (1:0).
Предупреждения:
Гармаш, 45; Ярмоленко, 68 - Цимбалюк, 72; Иллой-Айет, 78; Федорив, 83
Место и дата
04 марта 18:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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