Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

- Конечно, всегда хочется большего, и игра была во многом определяющей с точки зрения дальнейшей борьбы за призовые места. Но, на мой взгляд, результат объективен. Команды бились, больше было борьбы, чем футбола, хотя хотелось при таком количестве болельщиков, плюс трансляция, насколько мне известно, в 15 странах осуществлялась, хотелось более зрелищного футбола, но все объективно, потому что никто не хотел проиграть. В целом мы удовлетворены, вся борьба, надеюсь, впереди, - приводит слова Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».