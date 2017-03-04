Хави Гарсия: «Спартак» сейчас зависит сам от себя

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился впечатлениями от матча против ЦСКА в 18-м туре премьер-лиги (0:0) и высказался о борьбе со «Спартаком» за чемпионский титул.

- Тяжело играть против ЦСКА. Соперник сел в оборону и мы не смогли забить. Во втором тайме действовали более динамично, но нам не хватило решительности у ворот и забитого мяча. Если «Спартак» проиграет «Краснодару» - сегодняшний результат будет не в их пользу. Они сейчас зависят сами от себя. Посмотрим, как все получится, - приводит слова Гарсии официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Краснодар» встретится со «Спартаком» на своем поле 5 марта.

ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от «Спартака» на четыре очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».

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