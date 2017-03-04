Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов подвел итоги матча 18-го тура РФПЛ между питерским клубом и московским ЦСКА.
- Это не преимущество, это держание мяча было. Играли в квадрат без ворот. Бросалось в глаза, что ушел от инициативы Жулиано. Он отдал все бразды правления Данни. Настолько обеднела игра «Зенита» сразу. Данни старался, играл как раньше, но когда весь ЦСКА стоит в обороне, играть через одного Данни странно. Расстроил Жулиано.
ЦСКА вообще ничего не показал и рассчитывал только на стандартные положения. «Зенит» перемудрил с держанием мяча, будто собственной тени боялись. Такой страх был, такое впечатление, что всех устраивала ничья. Надо было пораньше «Зениту» делать замены, выпускать Эрнани вместо Хави Гарсии. ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал, - передает слова Чухлова «Р-Спорт».
Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.
Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.
11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция