«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».

В составе победителей дубль сделал Карим Бенкзема. Также отличились Хамес Родригес и Марко Асенсио. У хозяев забил Рубен Пена. Напомним, что «Реал» играл без Криштиану Роналду (травма) и Гарета Бэйла (дисквалификация).

«Реал» набрал 59 очков и идет первым в чемпионате Испании. У «Эйбара» 39 очков и седьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

26-й тур