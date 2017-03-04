«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Матч 26-го тура чемпионата
Испании между «Эйбаром» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».
В составе победителей
дубль сделал Карим Бенкзема. Также отличились Хамес Родригес и Марко Асенсио. У
хозяев забил Рубен Пена. Напомним, что «Реал» играл без Криштиану Роналду
(травма) и Гарета Бэйла (дисквалификация).
«Реал» набрал 59 очков
и идет первым в чемпионате Испании. У «Эйбара» 39 очков и седьмое место.
Чемпионат Испании.
Примера
26-й тур
Матч
Голы
Бензема 14 (0:1). Бензема 25 (0:2). Родригес 30 (0:3). Асенсио 60 (0:4). Пенья 72 (1:4).
Состав
Эйбар: Родригес, Дос Сантос, Рамис, Луна (Арбилья, 55), Энрих, Педро Леон (Инуи, 87), Эскаланте, Пенья, Гарсия Д., Капа, Гонсалес (Ривера, 63)
Реал: Навас, Начо, Рамос, Данило, Пепе, Родригес (Иско, 75), Модрич (Ковачич, 71), Каземиро, Асенсио, Васкес, Бензема (Мариано, 67)
Предупреждения:
Эскаланте, 32 - Начо, 62; Каземиро, 65
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
04 марта 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция