Йоан Молло: У меня получилось не все в матче с ЦСКА. Надеюсь, буду играть больше

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0), в котором он дебютировал за сине-бело-голубых в официальных играх.

- У меня в последнее время было не так много игрового времени. Я хотел улучшить игру, но у меня было для этого всего 10 минут, хотя я выложился полностью за этот отрезок. Я попытался реализовать установку тренера, но моих усилий оказалось недостаточно, поскольку мы не одержали победу. Моя задача - создавать голевые моменты. Сегодня получилось не все, но надеюсь, что буду играть больше, - приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».

Напомним, Молло вышел на поле на 82-й минуте и заменил Мигеля Данни.

ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от «Спартака», лидирующего в чемпионате, на четыре очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».

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