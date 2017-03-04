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Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018 (видео)

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

В Сочи состоялась тайная съемка клипа на гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. В записи участвовали многие известные российские исполнители.

Как сообщает «Комсомольская правда», съемки проходят на стадионе «Фишт».  Ими руководит основатель группы «Земляне» Владимир Киселев, который также является автором музыки. Автор слов песни - Михаил Гуцериев. Исполняют композицию Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».    


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