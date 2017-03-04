Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражает

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче 18-го тура РФПЛ против ЦСКА.

- Почему он сегодня сыграл 90 минут? Меняют остальных, но не его. Стыдно смотреть на этого футболиста. Юра Желудков правильно сказал, я его полностью поддерживаю. Все равно, на каких машинах Кокорин ездит. Он не идет ни в обыгрыш, ни в борьбу, по воротам не бьет. Игра Кокорина - это бред. Все говорят, что молодой и перспективный. Какой он молодой и перспективный? Раздражает его игра. Если он только в таком виде может себя позиционировать то можно сказать одно: недалекий мальчик. У него все в жизни хорошо, а (Александру) Кержакову не дают играть, - передает слова Чухлова «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».