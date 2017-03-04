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Хенрик Карлссон: В играх против «Магнитки» не собираемся сдаваться

Источник:  Sports.kzКомментарии

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон подвел итоги серии стартового раунда плей-офф против «Трактора» (4-2).

- Мы знали, что будет трудно. Хотели выиграть здесь, отдохнуть пару дней и быть готовыми к следующему раунду. Очень счастлив!

Мы (с Павлом Францоузом) оба играли хорошо, не так много голов было забито в последних играх. После первых двух счет был 2:1, 3:1. Францоуз отлично справлялся, ну а я горд тем, что смог помочь команде выйти в следующий раунд.

Следующий соперник? Будет интересно. Тяжелая серия предстоит с «Магниткой», но шанс есть всегда. И в играх против одного из лидеров мы не собираемся сдаваться и хотим побеждать. Мы показали, что сильны дома, будем продолжать усиленно работать в защите, атаковать и забивать. А также надеемся, что наш капитан Брэндон Боченски вернется в строй, и мы усилимся, однозначно, - передает слова Карлссона Sports.kz .

В полуфинале Восточной конференции «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две встречи пройдут в Магнитогоске 9 и 11 марта соответственно.

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